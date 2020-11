Tervishoiutöötajad saavad kaheksa miljonit toetust

Peaminister Jüri Ratase sõnul on ülioluline, et Covid-19 vastases võitluses oleks igale inimesele tagatud arstiabi. «Koroonaviiruse levikuga võitlemiseks on oluline tagada õigete tervishoiuteenuste väga hea kättesaadavus igale abivajajale,» rõhutas ta. «Tänane valitsuse otsus eraldada haigekassale veel täiendavalt kaheksa miljonit eurot on abiks tervishoiuteenuste kättesaadavuse hoidmisel.»