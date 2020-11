Koondkeskmised reitingud: Eesti 200 toetus kasvas viis protsendipunkti

Teisel kohal on populaarsuselt Keskerakond, kelle koondkeskmine toetus oli novembris 21 protsenti. Oktoobris ja septembris oli see 22 protsenti. EKRE koondkeskmine toetus oli novembris 16 protsenti. Sarnaselt Keskerakonnale ei ole EKRE toetus viimasel kolmel kuul koondkeskmiste võrdluses oluliselt muutunud - oktoobris oli see 17 ja septembris 15 protsenti. Isamaa koondkeskmine toetus oli novembris kuus, oktoobris ja septembris viis protsenti. Sotsiaaldemokraatide koondkeskmine on 10 protsenti.