Nimekiri ⟩ Eesti kehtestab sanktsioonid veel 28 Valgevene ametiisikule

Välisministeerium avalikustas täna täiendava nimekirja 28 Valgevene ametiisikust, kellele kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel sissesõidukeeld. Praeguse seisuga kuulub sanktsiooni nimekirja kokku 156 ametiisikut.
Sanktsioonide nimekirja kantud ametiisikul on keskne roll Valgevene valimistulemuste võltsimises ja vägivalla kasutamises rahumeelsete meeleavaldajate vastu. Neile kehtestatakse sissesõidukeeld Eestisse 20. novembrist 2020 kuni 30. augustini 2025.
Varem on Eesti kehtestanud sanktsioonid Valgevene ametnike suhtes 31. augustil ja 25. septembril.
Välisminister Urmas Reinsalu sõnul ei saa Eesti Valgevenes toimuvat rahulikult pealt vaadata, arvestades seda, et olukord Valgevenes on jätkuvalt väga pingeline ja võimud on rahumeelseid meeleavaldajaid aina rohkem survestanud.
«Sanktsioonid on meie viis oma suhtumist väljendada ja kutsume endiselt Valgevene ametivõime üles lõpetama viivitamata vägivald Valgevene rahva vastu ning vabastama kõik meeleavaldustel kinnipeetud, sealhulgas poliitvangid,» ütles Reinsalu.
Välisminister kutsus eilsel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel ka kolleege üles Valgevene ametiisikute suhtes täiendavaid sanktsioone kehtestama ning lisama president Aljaksandr Lukašenka režiimi toetavad Valgevene ettevõtted ELi sanktsiooninimekirja.
Eestiga samal ajal avaldasid sissesõidukeelu nimekirja ka Läti ja Leedu. Praegu on väljatöötamisel ka täiendavad Euroopa Liidu sanktsioonid.
Nimekiri Valgevene ametiisikutest, kellele Eesti on kehtestanud sanktsioonid
- Alexander Grigoryevich LUKASHENKO (ka Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА; Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО)
- Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO (ka Вiктар Аляксандаравiч ЛУКАШЭНКА; Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО)
- Igor SERGEENKO (ka Iгар Пятровiч СЕРГЕЕНКА; Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО)
- Maxim RYZHENKOV (ka РЫЖАНКОЎ Максім Уладзіміравіч, РЫЖЕНКОВ Максим Владимирович)
- Olga CHUPRIS (ka ЧУПРЫС Вольга Іванаўна, ЧУПРИС Ольга Ивановна)
- Dmitry KRUTOI (ka КРУТОЙ Дзмітрый Мікалаевіч, КРУТОЙ Дмитрий Николаевич)
- Gennady BOGDAN (ka БОГДАН Генадзь Андрэевіч, БОГДАН Геннадий Андреевич)
- Lidia Mikhailovna YERMOSHINA (ka Лідзія Міхайлаўна ЯРМОШЫНА; Lidziya Mikhaylauna Yarmoshyna; Лидия Михайловна ЕРМОШИНА; Lidiya Mikhaylovna ERMOSHINA)
- Vadim IPATOV (ka Вадим Дмитриевич ИПАТОВ)
- Elena Nikolaevna DMUHAJLO (ka ДМУХАЙЛО Елена Николаевна)
- Svetlana KACUBO (ka КАЦУБО Светлана Петровна)
- Ihor PLVSHEVSKIY (ka Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ)
- Oleh SLYZHEVSKIY (ka Oleg Leonidovich SLIZHEVSKY; Алег Леанідавіч СЛІЖЭЎСКІ; СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович)
- Irina CELIKOVEC (ka ЦЕЛИКОВЕЦ Ирина Александровна)
- Andrei RAVKOV (ka РАЎКО́Ў Андрэ́й Аляксе́евіч, РАВКОВ Андрей Алексеевич)
- Valery VAKULCHIK (ka Вале́рый Па́ўлавіч ВАКУ́ЛЬЧЫК; Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК)
- Ivan TERTEL (ka Іван Станіслававіч ТЭРТЭЛЬ; ТЕРТЕЛЬ Иван Станиславович)
- Ivan NOSKEVICH (ka Иван Данилович НОСКЕВИЧ)
- Aleksey Aleksandrovich VOLKOV (ka ВОЛКАЎ Аляксей Аляксандравіч, ВОЛКОВ Алексей Александрович)
- Sergei Yakovlevich AZEMSHA (ka АЗЕМША Сяргей Якаўлевіч, АЗЕМША Сергей Яковлевич)
- Andrei Fyodorovich SMAL (СМАЛЬ Андрэй Фёдаравіч, СМАЛЬ Андрей Федорович)
- Alexander KONIUK (ka Aleksandr Vladimirovich KONYUK; Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК; Александр Владимирович КОНЮК)
- Yuri KARAEV (ka Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ; Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ)
- Gennadi KAZAKEVICH (ka Генадзь Аркадзьевіч КАЗАКЕВIЧ; Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ)
- Aleksandr BARSUKOV (ka Аляксандр Пятровіч БАРСУКОЎ; Александр Петрович БАРСУКОВ)
- Sergey KHOMENKO (ka Сяргей Мікалаевіч ХАМЕНКА; Сергей Николаевич ХОМЕНКО)
- Yuri NAZARENKO (ka Юрый Генадзьевіч НАЗАРАНКА; Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО)
- Roman MELNIK (ka Роман Иванович МЕЛЬНИК)
- Oleh SHABLYKO (ka Олег Николаевич ШАБЛЫКО)
- Ivan KUBRAKOV (ka Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ, Иван Владимирович КУБРАКОВ)
- Aleksandr AGAFONOV (ka АГАФОНОВ Александр Дмитриевич)
- Igor BURMISTROV (ka БУРМИСТРОВ Игорь Павлович)
- Khazalbek ATABEKOV (ka АТАБЕКОВ Хазалбек Бахтибекович)
- Andrei ZAGORSKY (ka ЗАГОРСКИЙ Андрей Михайлович)
- Oleg KARAZEI (ka КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич)
- Vladislav MANDRIK (ka МАНДРИК Владислав Алексеевич)
- Nikolai GORELIKOV (ka ГОРЕЛИКОВ Николай Иванович)
- Leonid ZHURAVSKY (ka ЖУРАВСКИЙ Леонид)
- Aleksandr KISEL (ka КИСЕЛЬ Александр Михайлович)
- Aleksei SHAKHOVICH (ka ШАХОВИЧ Алексей Иванович)
- Mikhail VALKO (ka ВАЛЬКО Михаил Васильевич)
- Vasili VASIUKOVICH (ka ВАСЮКОВИЧ Василий Владимирович)
- Dzmitry KURYAN (ka КУРЬЯН Дмитрий Александрович)
- Dmitry BALABA (ka БАЛАБА Дмитрий Владимирович)
- Dmitry SHUMILIN (ka ШУМИЛИН Дмитрий Николаевич)
- Vitalyi OSOCKYI (ka ОСОЦКИЙ Виталий Михайлович)
- Vitalyi STASIUKEVICH (ka СТАСЮКЕВИЧ Виталий Иванович)
- Viktor KRAVCEVICH (ka КРАВЦЕВИЧ Виктор Казимирович)
- Andrei BELENKOV (ka БЕЛЕНКОВ Андрей Владимирович)
- Sergey MANAEV (ka МАНАЕВ Сергей Владимирович)
- Sergey SOLOVEY (ka СОЛОВЕЙ Сергей Иванович)
- Vadim PRIGARA (ka ПРИГАРА Вадим Сергеевич)
- Viktor STANISLAVCHIK (ka СТАНИСЛАВЧИК Виктор Иванович)
- Sergey KALINNIK (ka КАЛИННИК Сергей Леонидович)
- Andrei PRIHODKO (ka ПРИХОДЬКО Андрей)
- Maksim RUSANOVICH (ka РУСАНОВИЧ Максим Иванович)
- Dmitry ZHMURO (ka ЖМУРО Дмитрий Иванович)
- Vladimir ROMANIUK (ka РОМАНЮК Владимир Леонидович)
- Andrei KUNTSEVICH (ka КУНЦЭВІЧ Андрэй Міхайлавіч, КУНЦЕВИЧ Андрей Михайлович
- Natalia EISMONT (ka Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ, Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ
- Andrei SHVED (ka ШВЕД Андрей Иванович)
- Alexey Konstantinovich STUK (ka СТУК Аляксей Канстанцінавіч, СТУК Алексей Константинович)
- Valentin SUKALO (ka СУКАЛА Валянцін Алегавіч, СУКАЛО Валентин Олегович)
- Valeri KALINKOVICH (ka КАЛИНКОВIЧ Валерый Леанідавіч, КАЛИНКОВИЧ Валерий Леонидович)
- Andrei ZABARA (ka ЗАБАРА Андрэй Аляксандравіч, ЗАБАРА Андрей Александрович)
- Zhanna SHKURDIUK (ka ШКУРДЗЮК Жанна Барысаўна, ШКУРДЮК Жанна Борисовна)
- Iurii KOBETC (ka КОБЕЦ Юрый Віктаравіч, КОБЕЦ Юрий Викторович)
- Petr MIKLASHEVICH (ka МІКЛАШЭВІЧ Пётр Пятровіч, МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович)
- Natallia KARPOVICH (ka КАРПОВIЧ Наталля Аляксандраўна, КАРПОВИЧ Наталья Александровна)
- Alla BODAK (ka БОДАК Ала Мiкалаеўна, БОДАК Алла Николаевна)
- Tatyana BOIKO (ka БОЙКА Таццяна Сямёнаўна, БОЙКО Татьяна Семеновна)
- Tadeush VORONOVICH (ka ВАРАНОВІЧ Тадэвуш Валянцінавіч, ВОРОНОВИЧ Тадеуш Валентинович)
- Stanislav DANILYUK (ka ДАНІЛЮК Станіслаў Яўгенавіч, ДАНИЛЮК Станислав Евгеньевич)
- Liliya KOZYREVA (ka КОЗЫРАВА Лілія Рыгораўна, КОЗЫРЕВА Лилия Григорьевна)
- Olga SERGEEVA (ka СЯРГЕЕВА Вольга Генадзьеўна, СЕРГЕЕВА Ольга Геннадьевна)
- Anatoly TIKOVENKO (ka ЦІКАВЕНКА Анатолій Герасімавіч, ТИКОВЕНКО Анатолий Герасимович)
- Andrei PAVLYUCHENKO (ka ПАЎЛЮЧEНКА Андрэй Юр'евіч, ПАВЛЮЧЕНКО Андрей Юрьевич)
- Pavel LIOHKI (ka ЛЁГКI Павел Мiкалаевiч, ЛЁГКИЙ Павел Николаевич)
- Konstantin SHULHAN (ka ШУЛЬГАН Константин Константинович)
- Yuri PETRUCHENYA (ka ПЕТРУЧЕНЯ Юрий Николаевич)
- Ivan EISMONT (ka Иван Михайлович Э́йсмонт, Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ)
- Aleksei KOVRIZHKIN (ka КОВРИЖКИН Алексей Игоревич)
- Pavel ASOVIK (ka АСОВИК Павел Владимирович)
- Aleksandr YAKUNCHIHIN (ka ЯКУНЧИХИН Александр Анатольевич)
- Dmitryi PETRUSHA (ka ПЕТРУША Дмитрий Викторович)
- Olga NEBORSKAYA (ka НЕБОРСКАЯ Ольга Сергеевна)
- Ivan KOSTIYAN (ka Иван Игнатьевич КОСТЯН)
- Andrei KRIVONOSOV (ka КРИВОНОСОВ Андрей Владимирович)
- Viktoria DASHKOVA (ka Виктория ДАШКОВА)
- Aleksey PINCHUK (ka ПИНЧУК Алексей Михайлович)
- Igor ROMANIONOK (ka РОМАНЕНОК Игорь)
- Viktorya SHABUNIA (ka ШАБУНЯ Виктория Валерьевна)
- Andrei CHOMICH (ka Андрей ХОМИЧ)
- Sergey HERASHENKO (ka ГЕРАЩЕНКО Сергей Петрович)
- Svetlana VOROTYNSKAYA (ka ВОРОТЫНСКАЯ Светлана Владимировна)
- Michail YURCHENKO (ka ЮРЧЕНКО Михаил Григорьевич)
- Yekaterina GRUDA (ka Екатерина ГРУДА)
- Dmitriy VISHNEVSKIY (ka ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич)
- Andrei LAGOTA (ka ЛАГОТА Андрей Евгеньевич)
- Maksim TRUSEVICH (ka ТРУСЕВИЧ Максим Леонидович)
- Vera GOLOVKOVA (ka ГОЛОВКОВА Вера Михайлова)
- Aleksei IRSHIN (ka Алексей ИРШИН Валерьевич)
- Aleksandr VOITESHKO (ka ВОЙТЕШКО Александр Юрьевич)
- Aleksey KOVALEV (ka КОВАЛЁВ Алексей Сергеевич)
- Sergei SEMENOV (ka СЕМЕНОВ Сергей)
- Artiom BAGREC (ka БАГРЕЦ Артем)
- Aleksandr SHEPELEV (ka ШЭПЕЛЕЎ Аляксандр Святаслававіч, ШЕПЕЛЕВ Александр Святославович)
- Leonid Jouravski (ka ЖУРАЎСКІ Леанід Вячаслававіч, ЖУРАВСКИЙ Леонид Вячеславович)
- Alexander VASILEV (ka Аляксандр Паўлавіч ВАСІЛЬЕЎ, Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ)
- Sergey KALINOVSKY (ka Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОЎСКІ, Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ)
- Aleksandr LOSYAKIN (ka Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН, Александр Михайлович ЛОСЯКИН)
- Marina RACHMANOVA (ka Марына Юр'еўна РАХМАНАВА, Марина Юрьевна РАХМАНОВА)
- Alexander ASTREIKO (ka Аляксандр Вячаслававіч АСТРЭЙКА, Александр Вячеславович АСТРЕЙКО)
- Anatoli VASILEV (ka Анатоль Анатолевіч ВАСІЛЬЕЎ, Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ)
- Anatoli SIVAK (ka Анатолий СИВАК)
- Dmitry SHEVTSOV (ka Дмитрий ШЕВЦОВ)
- Oleg SHULIAKOVSKY (ka Алег Мікалаевіч ШУЛЯКОЎСКАЯ, Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ)
- Andrey GURZHIY (ka Андрэй Анатольевіч ГУРЖЫ, Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ)
- Kiril YANUSHONOK (ka ЯНУШОНОК Кирилл Петрович)
- Valery ZHUK (ka ЖУК Валерий Валерьевич)
- Maksim RIZHENKOV (ka Максім Уладзіміравіч РЫЖАНКОЎ, Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ)
- Leonid ZAJAC (ka Леанід Канстанцінавіч ЗАЯЦ, Леони́д Константи́нович ЗА́ЯЦ)
- Aleksandr TURCHIN (ka Алякса́ндр Ге́нрыхавіч ТУРЧЫ́Н, Алекса́ндр Ге́нрихович ТУРЧИ́Н)
- Nikolay SHERSTNOV (ka Николай ШЕРСТНОВ, Никола́й Никола́евич ШЕРСТНЁВ)
- Genady SOLOVEY (ka Гена́дзь Міха́йлавіч САЛАВЕ́Й, Генна́дий Миха́йлович СОЛОВЕ́Й)
- Leonid KRUK (ka КРУК Леонид Михайлович)
- Sergey GRIB (ka ГРИБ Сергей Анатольевич)
- Andrey LILYA (ka ЛИЛЯ Андрей Владимирович)
- Sergej KOVALCHUK (ka Сергей КОВАЛЬЧУК)
- Ihar Uladzimiravich LUTSKI (ka ЛУЦКИЙ, Игорь Владимирович)
- Michail PARTNY (ka ПОРТНОЙ, Михаил Петрович)
- Roman Leondovic KOT (ka КОТ, Роман Леонидович)
- Dmitry Ivanovich STRIBULEVICH (ka Дмитрий Иванович СТРИБУЛЕВИЧ)
- Vyacheslav Leondovich SULKOVSKY (ka СУЛКОВСКИЙ, Вячеслав Леонидович)
- Yevgeny Grigoryevish VAISEKHOVICH (ka ВАЙЦЕХОВИЧ, Евгений Григорьевич)
- Dmitry Olegovich SHINKAREVICH (ka ШИНКАРЕВИЧ, Дмитрий Олегович)
- Yuriy Nikolayevich STAHOVEC (ka СТАХОВЕЦ, Юрий Николаевич)
- Dmitrij Vladimirovich YUNKEVICH (ka ЮНКЕВИЧ, Дмитрий Владимирович)
- Maksim Aleksandrovich KISHKOVIC (ka КИШКОВИЧ, Максим Александрович)
- Sergey Petrovich HORT (ka ХОРТ, Сергей Петрович)
- Nikalai Mikalajevich KARPIANKOU (ka КАРПЕНКОВ, Николай Николаевич)
- Maryja MAZURKEVICH (ka МАЗУРКЕВИЧ, Мария)
- Ludmila Anatolevna DEI (ka ДЕЙ, Людмила Анатольевна)
- DZYANISENKA Vadzim Ivanavich (ka ДЕНИСЕНКО, Вадим Иванович)
- Vladimir BAZANOV (ka Владимир БАЗАНОВ)
- Hryhory (Grigory) Yuryevich AZARONAK (ka АЗАРЁНОК, Григорий Юрьевич)
- Dzmitry Aliaksandravich ZHUK (ka ЖУК, Дмитрий Александрович)
- Vasily Ivanovich DEMENTEY (ka ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович)
- Alena Tsimafejeuna NIAKRASAVA (ka НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна)
- Mikhail Sergeevich ORDA (ka ОРДА, Михаил Сергеевич)
- Elena Nikolaevna MANKEVICH (ka MАНКЕВИЧ, Eлена Hиколаевна)
- Nikolay Valerievich MATYUKEVICH (ka МАТЮКЕВИЧ, Николай Валерьевич)
- Anna Grigorievna VARFOLOMEEVA (ka ВАРФОЛОМЕЕВА, Анна Григорьевна)
- Vladimir Borisovich PERTSOV (ka Владимир Борисович ПЕРЦОВ)
- Dmitry Jurevich BASKOV (ka Дмитрий Юрьевич БАСКОВ)
- Dmitry SHAKUTA (ka Дмитрий Викторович ШАКУТА)