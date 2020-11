Nimekiri ⟩ Eesti kehtestab sanktsioonid veel 28 Valgevene ametiisikule

Sanktsioonide nimekirja kantud ametiisikul on keskne roll Valgevene valimistulemuste võltsimises ja vägivalla kasutamises rahumeelsete meeleavaldajate vastu. Neile kehtestatakse sissesõidukeeld Eestisse 20. novembrist 2020 kuni 30. augustini 2025.

Varem on Eesti kehtestanud sanktsioonid Valgevene ametnike suhtes 31. augustil ja 25. septembril.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul ei saa Eesti Valgevenes toimuvat rahulikult pealt vaadata, arvestades seda, et olukord Valgevenes on jätkuvalt väga pingeline ja võimud on rahumeelseid meeleavaldajaid aina rohkem survestanud.