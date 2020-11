Luik: EL kaitsepoliitika prioriteet peab olema Atlandi-ülene koostöö

«Strateegilise kompassi koostamine on alanud, mis koondab kõigi 27 liikmesriigi julgeolekupoliitilise hetkehinnangu üheks tervikuks,» ütles Luik. »Meie jaoks on oluline alla kriipsutada, et Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika ees seisvad väljakutsed on lahendatud üksnes Atlandi-üleste suhete kaudu ja strateegiliste partneritega koostööd tehes,» märkis Luik.