Seeder: rahandusministeeriumi ametnikkonnal on liiga suur võim

Seederi sõnul ei ole Helme võrreldes näiteks Jürgen Ligi, Sven Sesteri või teiste eelnevatete rahandusministritega ambitsioonikam olnud. Kui midagi Helmet oma eelkäijatest eristab, siis ehk vaid verbaalne väljenduslaad. «Aga olemuselt on see olnud peaaegu kõikide varasemate rahandusministrite kutsehaigus,» leidis Seeder. «See tuleneb eelkõige rahandusministeeriumi ametkonna ambitsioonidest, ükskõik, kes minister on olnud.»