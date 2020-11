VIDEO JA GALERII ⟩ Jõulukuusk saabus Tallinna Raekoja platsile

Kuusk saeti jalalt täna hommikul Lõikuse tänava majahoovis. Peremees Raido meenutas, et tema isa oli poja esimeseks sünnipäevaks 45 aastat tagasi toonud metsast ilusa kuuse ja istutanud kodu tagahoovi lillepeenrasse. «Kui kuusk oli mõne aasta sirgunud, sai sellest meie aia jõulupuu, mille külge riputati igal aastal värvilised tuled. Viimased kümmekond aastat on meil sõpruskonnas nalja tehtud, et kasvatame hoovis Raekoja platsi jõulupuud. See saabki siis tänavu teoks.»