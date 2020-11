Ida-Viru keskhaigla koroonakoldes on üle 50 nakatunu

Haigla ülemarst Toomas Kariis nentis, et olukorra areng sõltub inimeste distsiplineeritusest. «Me ei näe probleemi, et kui töötajad on päeval koos, siis nad võivad minna koos õhtul ka kohvikusse, sest see on üks ja sama seltskond. Aga kui nad on erinevate üksuste töötajad, siis neid kontakte me tahame vältida nii tööajal kui ka väljaspool tööaega,» rääkis ta ERR-ile.