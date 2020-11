WHO soovitab remdesiviiri kasutamist vältida

Täpsemini seisab WHO välja antud uuendatud ­ravijuhendis, et kuigi remdesiviiril on ka kasulikke omadusi, on need tõenäoselt väikesed, samas kui patsientide kahjustamise oht on pidevalt olemas, lisaks on tegu kuluka ravimiga. Seetõttu on WHO andnud «nõrga või tingimusliku soovituse remdesiviiri kasutamise vastu». Samas rõhutatakse, et ei ole tõestatud ravimi tõhususe puudumine, pigem järeldati põhjalike uuringute põhjal, et remdesiviir ei toonud patsientidele kaasa lubatud mõju.