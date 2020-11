Viru vangla koroonapositiivsetest vangidest on tervenenud 165 vangi

22. novembri seisuga uusi koroonajuhtumeid Viru vanglasse ja Tallinna vanglasse ei lisandunud. Haiglaravil viibib kolm vangi. Nakatunud vangidest on vanglast vabanenud seitse vangi, kelle järele valvab terviseamet. Seega on Viru vangla vangide hulgas aktiivseid koroonaviiruse haigusjuhte praegu 44, teenistujate seas on aktiivseid haigusjuhte 17.