Eesti Kaitsetööstuse Liidu aastakonverents tuleb sel korral hübriidselt

Eesti Kaitsetööstuse Liidu aastakonverentsil jagavad kogemusi ja teadmisi kaitsetööstuse eksperdid nii kodusest Eestist, erinevatest Euroopa riikidest, aga ka Lähis-Ida regioonist. Näpunäiteid edukaks osalemiseks EL kaitsealastes projektides jagavad Euroopa Komisjoni Kaitsetööstuse ja Kosmose peadirektoraadi peadirektor, suured kaitsetööstuse ettevõtted Leonardo Itaaliast ja Microflown AVISA Hollandist ning kodumaine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Kogu maailma raputanud pandeemiast mõjudest tingituna ei saa ka kodumaine kaitsetööstus vaadata mööda äritegemisest COVID-i tingimustes ja COVID-järgses maailmas. Selgitusi ja lahendusi aitavad leida head partnerid nagu Defence and Aerospace Advance Electronic Saudi-Araabiast, Rootsist Exensor ja Ukrainast UkrObornonProm. Euroopa ja maailma tasandilt tagasi kodusele tandrile tulles, on oluline lahti mõtestada ka üldisemalt, milline roll on kaitsetööstusel ühe osana kaitsevõimest. Selle üle arutlevad EKTL nõukogu esimees Taavi Veskimägi, Eesti Kaitseväe peastaabi ülem Veiko-Vello Palm ja Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu.

Kõiki eelnimetatud paneele modereerivad EKTL-i nõukogu liikmed ning Eesti kaitsetööstusmaastiku tippjuhid Kuldar Väärsi, Sten Reimann ja Ingvar Pärnamäe.

Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevjuhi Tarmo Ränisoo sõnul on täna kodumaist kaitsetööstust ümbritsev ärikeskkond muutumas. “Ettevõtete olukorrateadlikkus ja paindlikkus on omadused, mis aitavad neil tugevas rahvusvahelises konkurentsis püsida ja sealt võitjatena väljuda. Sellest tulenevalt oleme vestluspaneelides käsitlemas kolme erinevat valdkonda, mille märksõnadeks on innovatsioon ja teadusarendustegevus; uuenev modus operandi ja kaitsetööstuse roll riigikaitsesüsteemist,” ütles Ränisoo.

Eesti Kaitsetööstuse Liit loodi 2009. aasta veebruaris ja koondab tänaseks üle saja ettevõtte, mis hõlmavad kõiki olulisi kaitsetööstuse valdkondi. Liidu eesmärgiks on paremate võimaluste loomine liitu kuuluvate ettevõtete kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse. Kaitsetööstuse Liit on Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Innovatsiooniliste lahenduste leidmiseks ja koostööks ettevõtete, teadus arendus asutuste ja lõppkasutajate vahel on ellu kutsutud ka Defence Estonia klaster, kuhu kuuluvad ambitsioonikad eksporti kasvatada soovivad ettevõtted. Klastri tegevuste elluviimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist läbi EAS-i.