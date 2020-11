Galerii ⟩ Harju tänaval saab tänasest uisutada

«Viimased päevad, kus temperatuur on olnud pluss kümme ja pluss kaksteist kraadi, nullisid osa tööd ära, nii et avamine lükkus esmaspäevale,» ütles liuväljade haldamisega tegeleva firma HK Hall juht Fred Randver.

Koroonaviirus mõjutab ka uisuplatside tegevust, eriti just koolide broneeringuid. «Kui varem sai ühel ajal broneerida uisutamise sajale inimesele, siis nüüd on ülempiir 50. Aga platsi suurus on üle 1300 ruutmeetri, nii et isegi kui seal oleks korraga sada inimest, oleks ühe inimese käsutuses ligi 15 ruutmeetrit,» rääkis Randver.