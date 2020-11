Katri Raik: MES on andnud laene, mis ei ole vastavuses riigiabi tingimustega

Korruptsioonivastane erikomisjon leidis, et läbipaistvuse tagamiseks ja laenutaotlejate võrdseks kohtlemiseks tuleb riigiabi väljastamisel kehtestada ühtsed tingimused.

Raik selgitas, et MESi meede oli ette nähtud ettevõtetele, kes olid raskustesse sattunud COVID viiruse tõttu, aga antud juhul andis MES laene ka alustavatele ettevõtetele või ilma töötajate ja käibeta juriidilistele isikutele. See aga ei ole tema sõnul vastavuses riigiabi tingimustega. Komisjoni esimees lisas, et samuti on ebaselge, kuidas 2020. aasta riigieelarve lisaeelarves ettenähtud raha sai muutuda käibelaenudest investeerimislaenudeks.

Raik tõdes, et sama teemat on komisjon arutanud ka riigikontrolöri ja õiguskantsleriga ning ka neil on tekkinud samu küsimusi. «Täna saime komisjonis ministrilt kinnitust, et ministeerium seirab MESi meetmete rakendamist ja on vajadusel valmis meetme tingimusi muutma,» ütles Raik.

Maaeluminister Arvo Aller selgitas komisjonile, et arvestades kriisipaketi eesmärgiks olnud likviidsusprobleemide lahendamist, majanduse elavdamist ja kriisist väljumist on läbi MESi antud nii käibe- kui investeerimislaene. Laenutaotlemise tingimusi muudeti ja tema sõnul piirati maksimaalset laenusummat selleks, et suuremal taotlejate hulgal oleks juurdepääs kriisiabile. Kui algselt pidi üksik ettevõte saama MESist kuni 5 miljonit eurot laenu, siis meetme rakendamise ajal piirati seda 2 miljonile eurole kohustusega kaasata täiendavalt erasektori vahendeid.