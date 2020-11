Õed keskenduvad aastakonverentsil oma rolli suurendamisele

«Kui WHO selle aasta õdede ja ämmaemandate aastaks kuulutas, ei osanud veel keegi ennustada, et tervishoid ja õdede töö ongi kogu maailma fookuses. Õe töö pingelisus ja vastutusrikkus ei erine pandeemia ajal tavapärasest, lihtsalt palju rohkem inimesi mõtleb meiega kaasa. Sellegi poolest ei ole me leidnud piisavat lahendust probleemile, et 600 õe ametikohta on juba praegu Eestis täitmata. Tõeliselt euroopaliku ja patsiendikeskse teenuse osutamisest on puudu ligi 4000 õde,» ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.