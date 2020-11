Eesti liitub kõigi seitsme Euroopa Liidus ühiselt hangitava koroonavaktsiini lepinguga

Valitsuse plaani kohaselt oleks 2021. aasta lõpuni vaktsineerimine kõigile Eesti inimestele tasuta. Alates 2022. aastast oleks see tasuta riskirühmadele. Vaktsiinide ja vaktsineerimiseks vajalike tarvikute hankimiseks on kavas taotleda raha Euroopa Liidu vahenditest, koroonaviiruse kriisiga võitlemiseks ette nähtud ReactEU fondist.

Peaminister Jüri Ratase sõnul ei tohi teha vaktsiini kvaliteedis ja ohutuses järeleandmisi, selleks on Euroopa Liidus kehtestatud ranged nõuded, millele peavad vastama ka Covid-19 vaktsiinid.

Sotsiaalminister Tanek Kiik ütles, et Eesti hangib vaktsiini esimeses järjekorras riskirühmade kaitsmiseks, samuti on vaktsiin tähtis elutähtsaid teenuseid osutavate töötajate nagu näiteks meedikute või politseinike jaoks, et tagada ühiskonna normaalne toimimine.

«Kuna Eesti ühineb kõigi seitsme Euroopa Liidu ühise vaktsiiniportfelli lepinguga, siis ületab võimalik tarnitav vaktsiinikogus Eesti vajadusi. See on oluline, et maandada riske ja tagada vaktsineerimise võimalus kõigile seda soovivatele Eesti inimestele, et vähendada Covid-19 majanduslikku ja ühiskondlikku mõju,» ütles Kiik.

Esmajärjekorras on kavas võimaldada vaktsineerimist tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatele ning hoolekandeasutuste elanikele, vanemaealistele ning teatud kaasuvate ja krooniliste haigustega inimestele. Koroonaviiruse riskirühmadesse kuulub Eestis umbes 300 000 inimest.

Euroopa Komisjoni hangetega kaetud ühisesse vaktsiiniportfelli on valitud vaktsiinikandidaadid, mis on kõige paljutõotavamad ning põhinevad erinevatel nii juba kasutusel olevatel kui ka uudsetel tehnoloogiatel: Astra Zeneca, Sanofi, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac, Moderna ja Novavax.

Praegu ei ole ükski vaktsiin saanud Euroopa Liidus müügiluba. Müügiloa saamise, vaktsiinide tootmise ja tarnimisega on seotud riskid, mistõttu võib iga vaktsiini turule jõudmine edasi lükkuda. Praeguseks ei ole lõplikult teada vaktsiinide omadused ja efektiivsus, nt see, kui pikaks ajaks üks või teine vaktsiin võib immuunsuse tagada või millistele vanusegruppidele nad kõige paremini sobivad.