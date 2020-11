Valitsus jagab vähekindlustatud inimestele kaks korduvkasutatavat maski

Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks kehtestas valitsus alates esmaspäevast maskikandmise või suu ja nina katmise kohustuse avalikes siseruumides. «On selge, et paljudele Eesti inimestele on maskide ostmine lisakulu, mis võib veelgi mõjutada nende igapäevast toimetulekut. Selleks, et kõik Eesti inimesed saaksid end võrdselt koroonaviiruse eest kaitsta, otsustasime täna, et kindlustame maskidega majanduslikult kõige haavatavamad,» sõnas peaminister Jüri Ratas.

Veel riigihalduse ministerina ametis olev Jaak Aab märkis, et toimetulekutoetuste saajaid on ligi 20 000, mis tähendab, et maske läheb vaja 40 000 tükki. «Praegu olemasolevas riigi keskses varus on eelkõige ühekordse kasutusega maskid, mis tähendab, et korduvkasutatavad maskid tuleb nüüd kiiresti juurde muretseda. Eelistatavad on loomulikult kodumaised tootjad,» lausus Aab.