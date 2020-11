GALERII ⟩ Aasta kodanikuks valiti Arkadi Popov

Popovi sõnul on tunnustus väga suur au. «Kui see aasta algas, ei olnud mul isegi selliseid mõtteid, et mingisugused tiitlid järsku minu silmapiirile tekivad. Minu jaoks on see suur tunnustus. Ma ei tea, kas ma olen seda väärt, sest see mida ma tegin, tegin koostöös teiste meedikutega, Terviseameti kolleegidega, ministeeriumiga. Ja tegelikult iga inimene, kes Eestis elab, aitas väga tugevalt kaasa, sest üksinda kriisi vastu võidelda ei ole võimalik. On vaja meeskonda,» ütles Popov.