Ilves: valimistel tuleb usaldada tehnoloogiat

«Turvaliste valimiste läbiviimiseks peaksime andmete usaldusväärsuse huvides keskenduma kaheastmelisele autentimisele ja teabe krüpteerimisele. Need meetodid on kättesaadavad, seetõttu pole digiajastul vaja kasutada tingimata paberhääletust,» ütles Ilves.

Eesti Vabariigi valimiskomisjoni juht Oliver Kask märkis oma ettekandes, et juba praegu ei saa valimisi läbi viia ilma digitehnoloogiateta. «Tehnoloogia kasutamise võimalused laienevad pidevalt. Vajalik on kaitsta olemasolevaid tehnilisi lahendusi ning lisaks peame arvestame ka uute IT-lahenduste ohutusega. Valimistel tuleb kasutada parimat võimalikku ja samas ka usaldusväärset tehnoloogiat,» ütles ta.

Rääkides usaldusest tehnoloogia vastu ütles Oliver Kask, et internetihääletust rakendatakse Eestis alates 2005. aastast ja see on pidevalt populaarsust kogunud. «See kasv on seotud üldise usaldusega riigi digitaalteenuste vastu,» hindas Kask.