Tõnis Mölder: Allar Jõks, tule mõistusele

«Allar Jõks, tule mõistusele,» kirjutas Möder sotsiaalmeedias. Mölder leiab, et Jõks võiks olla inimene, kes mõistab toimuvat. «Sellised sõnavõtud ei aita kuidagi kaasa viiruse kontrolli alla saamisele. Vastupidi – toob juurde neid, kes reeglite peale veelgi enam vilistavad,» põhjendas oma pahameelt Jõksi vastu Mölder.

Sotsiaalkomisjoni esimees lisas, et ka justiitsministeerium on andnud oma hinnangu maskikohustusele ning öelnud, et maskikohustus avalikes siseruumides on igati põhjendatud.

Mölder toonitas, et eesmärk pole kedagi karistada. «Paraku oleme täna omadega nii kaugel, et kasutada tuleb kõikvõimalikke meetmeid, et viiruse levikut takistada. Teiseks ei hakata inimesi trahvima,» kirjutas Mölder. Ta meenutas kevadet, mis näitas, et Eesti inimesed on laias laastus kuulekad ja koostööaltid.