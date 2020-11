Krista Fischer: Tallinnas liigub ringi vähemalt 1000 nakatunut, kes ei ole enda positiivset tulemust veel kätte saanud

«Numbrid ütlevad seda, et viimase kahe nädala jooksul on tulnud Tallinnast ja selle lähistelt üle 2000 nakkusjuhu. See tähendab seda, et ka sel nädalal tuleb Tallinnast kindlasti üle 1000 juhu juurde. Ja need on inimesed, kes ei ole veel enda testitulemust saanud ja liiguvad linna peal ringi. Võimalik, et kuskil on veel 1000 inimest, kes ei jõuagi testima,» viitas Fischer asümptomaatilistele.

Matemaatikaprofessori hinnangul on seetõttu oht avalikust kohast nakkus üles korjata arvestatav. «See näitab, et päris paljudel on nakkus. Tallinna rahvaarv on küll suur, aga kui liikuda palju avalikus ruumis ja olla võõrastega lähikontaktis, siis nakatumise tõenäosus on päris suur.»

Fischeri sõnul paistab tunneli lõpus valgus siis, kui inimesed targalt käituvad. «Peame mõtlema sellele, mida me saame ära jätta ja mida me ei tahaks ära jätta. Kindlasti tahame, et inimesed saaksid tööd teha. Kui laulukoor jätab kuuks ajaks proovid vahele, siis see ei ole ju otseselt elutegevust takistav. Kuu või paari pärast saavad nad edasi laulda. See ei ole nii halb, kui olukord, kus koorist liiguks viirus perekondadesse ja töökohtadesse.»

Fischer tõi esile, et nakatumine on viimasel nädalal jõudnud tagasi täiskasvanute sekka. «Tallinnas ja Harjumaal läks kõigepealt üles tööealiste nakatumine. Sealt edasi levis ta noortele. Nende osakaal läks hästi suureks ja vanusegrupis 15-19 oli nakatumine hästi suur. Nüüd läks aeg edasi ja kasvama hakkas 40-50-aastaste nakatumine. Need inimesed on tõenäoliselt nende noorte vanemad,» arvas Fischer.

Ta lisas, et väga ettevaatlik tuleks olla vanavanemate külastamisel, samuti võiks hädavajadusel mõelda näiteks õues kokkusaamisele.