Aasta alguses alustab kolme ametit koondav transpordiamet

Sotsid seadusemuudatust ei toeta

«Ühendameti loomine on iseenesest vajalik samm, aga praegu on see kõik toimunud liialt kiiresti ja rapsivalt - ühisosa otsimist erinevate ametite vahel on olnud vähe,» ütles SDE fraktsiooni aseesimees Kalvi Kõva erakonna pressiesindaja vahendusel. Tema sõnul tunnevad merenduse valdkonna inimesed tunnevadend kõrvalejäetuna nig küsitavusi tekitab ka see, kuidas hakkab toimima järelevalve.