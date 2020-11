Uuring: vähestel vanematel on aimu noorte arvutikasutusest

Tehnoloogiaettevõtte Samsung ellu kutsutud kampaania Õpilaste Digitaalne IQ raames küsitleti kokku poolt tuhandet Eesti 14-1- aastast noort nende arvamuste ja teadmiste osas küberruumis. Selgus, et kuigi mõnes aspektis on noorte teadmised ja käitumine ohtude osas küberruumis küllaltki eeskujulik, siis kohati on jäetud enda turvalisuse tagamisel vägagi suured augud.

71 protsenti noortest tunnistas, et nende vanematel pole aimugi, millega nad digimaailmas tegelevad. Kui vanemad oleksid aga nendest tegevustest teadlikud, siis 23 protsendi noorte hinnangul ei kiidaks vanemad neid kindlasti heaks. «Me ei uurinud täpselt, millised need hukka mõistetavad tegevused on, aga selline noorte hinnang näitab, et vähemalt nad teadvustavad endale n-ö heade ja kaheldavate tegevuste vahet,» selgitas Õpilaste Digitaalne IQ programmi juht Egle Tamelyte.

Digimaailmas ette tulevate probleemide puhul ei anna sellest oma vanematele kunagi teada 54 protsenti noortest ning õpetajatele ei annaks sellest eales teada veelgi suurem hulk vastanutest – lausa 80 protsenti.

«Taas algava pingelise kaugõppe olukorras on kahetsusväärne, et nii paljud noored ei julge oma vanemate või õpetajate poole pöörduda. Kindlasti tuleks panustada tulevikus rohkem sellesse, et luua noortega usalduslikumaid suhteid digitaalmaailma vallas,» märkis Tamelyte.

Uuringust selgus ka, et küberturvalisuse riskidest on noored enda hinnangul küllaltki teadlikud. 69 protsenti noortest märkis, et vanemad on neile piisavalt õpetanud ka käitumisreegleid ja tutvustanud netis varitsevaid ohte. Koolist ja õpetajatelt on ohtude kohta piisavalt infot saanud enda hinnangul 73 protsenti küsitlusele vastanutest.