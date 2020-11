Sel aastal on Eesti kodakondsuse saanud ligi pool tuhat halli passi omanikku

Kokku on PPA tänavu saanud (25. novembri seisuga) 837 kodakondsustaotlust, neist 438 avaldust esitasid määratlemata kodakondsusega inimesed ning 297 Venemaa kodanikud. Mullu esitati terve aasta lõikes kokku 909 kodakondsuse saamise või taastamise taotlust.

1. novembri seisuga on rahvastikuregistri andmete põhjal kokku 1 268 653 Eesti kodanikku üle maailma. Neist 1 134 451 elukoht on registreeritud Eestis, 118 578 välismaal ning 15 624 kodaniku elukoht on nii Eestis kui ka välismaal.