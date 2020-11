Katri Raik: Narva linnapeaks on mind kindlasti veel vara nimetada

«Oot-oot-oot. See on ikka pikk protsess. Koalitsioonileping ei ole veel valmiski. Linnapea valimisteni on veel pikk tee. Narva puhul on kindlasti ennatlik mind juba linnajuhiks nimetada,» keeldub Raik tiitli pakkumisest.

Kuigi 17 võimupöörajat andsid Narva 31-liikmelisele volikogule 17. novembril üle avalduse, et uus linnapea valida juba tänasel volikogu istungil, selgub tulevane meer tõenäoliselt alles detsembri keskpaigas. «Eks see ole ebanormaalne. Pandeemia ja Narva eelarve arutamise ajal käib linnavalitsuses kemplemine ja viivitamine. Endised juhid olid võimul 20 aastat. Võimu kaotus on raske ja sellest hoitakse kinni kümne küünega,» selgitab praegu riigikogus töötav Raik, kes soovib enda kõrval näha ka konkurenti. «Oleks väga hea kui endine linnapea Aleksei Jevgrafov uuesti üles seatakse. Las siis saadikud salajasel hääletusel otsustavad.»

Parlamendis sotside fraktsiooni kuuluva poliitiku sõnul oli just praegu õige hetk piirilinnas muutuseks. «Mina olen iga päevaga jõudnud järjest rohkem arusaamisele, et Narvas oli viimane aeg mingi muudatus teha. Leida mingi teine võimalus linna juhtimiseks. Seda näitab ka kogu see praegune tsirkus valimiste venitamisega ja inimeste mõjutamisega. Endise linnapea jaoks käib toetusallkirjade kogumine kogu linna administratiivset ressurssi kasutades. See näitab, et selle võimu aeg on otsas.»

Kuigi Raik on kriitiline ei taha ta tüli kiskuda. «Ma väga püüan vaadata ettepoole ja ma loodan, et see segadus lähima kuu jooksul laheneb.»

Viimastel kohalikel valimistel 1490 häält kogunud poliitiku selja taha on valmis tulema ka fraktsioonitu volikogu liige Mihhail Stalnuhhin, kellega aastaid tagasi kõvasti piike murti.

«Tõesti, minu vana «sõber» Mihhail Stalnuhhin. Me kaklesime Narva kolledži ehitamise pärast kaheksa aastat, nii et karvad lendasid. Aga ma arvan, et poliitikas ei saa elu lõpuni tige olla. See kunagine on teema, millest me temaga ei räägi. Suhtleme teistel teemadel, otsime ühisosa. Ja lihtsalt nii on. Narva on armsam, tuleb teha koostööd.»

Raik kinnitas, et Narva linnapea on ametikoht, millest ta on pikalt unistanud. «Jah, ma olen valmis ära tulema riigikogust. Seejuures ma ei tea, kaua ma Narva linnapeaks jään. Teen sammu, kus ma eelkõige mõtlen Narva peale ja kindlasti vähem iseendale.»

Endise sisekaitseakadeemia rektori sõnul on piirilinnas palju asju, mida parandada. «Meie fraktsiooni prioriteedid on linnavõimu avatus ja tihedam suhtlus riigiga. Ütleme nii, et tahame pöörata Narva pea vaikselt Tallinna poole. Hetkel on õiglase ülemineku toetuste ja järgmise Euroopa Liidu vahendite planeerimise aeg.»