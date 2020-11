SDE: Tallinna eelarves on kriisiajale sobimatuid kulutusi

«Me kindlasti kiidame heaks sotsiaalvaldkonna kulutuste suurendamise. Kui oleksime juba täna linnavalitsuses esindatud, siis kindlasti oleksime ka meie pidanud kriisiaastal õigeks seda, et rohkem raha suunataks inimeste toetamiseks. Tõsi, me oleksime eriti eakatele ja peredele mõeldud toetusi tõstnud veel enam, kuid tunnustame, et suund on igal juhul väga õige,» ütles Kaljulaid.

«Kahjuks ei pöörata valitsuse tasemel piisavalt tähelepanu sellele, et kroonaviiruse kriis tähendab väga paljudele leibkondadele sissetulekute vähenemist ja töökoha kaotust ning neid inimesi, eriti lastega peresid, tuleb kindlasti toetada. Tallinnas tehakse seda järgmisel aastal suuremas mahus kui varasemalt ja seda hoolimata linnaeelarve tulude vähenemisele.»

Samas nentis Kaljulaid, et linnaeelarve tuleks veelkord üle vaadata, et tõmmata maha kulutusi, mis ei ole kriisiaastal ratsionaalsed.

«Me ei pea kriisiaastal suurendama linna keskselt tehtavaid avalike suhete kulutusi. Näiteks: me ei pea ostma lauluväljakule kolmekümne tuhande euro eest pildistamistausta. See pole eraldivõetuna suur summa, kuid sarnaseid ülemääraseid ja kriisiajale sobimatuid kulutusi on linnaeelarves kahjuks väga palju,» selgitas Kaljulaid.

Samuti leiavad sotsiaaldemokraadid, et jalakäijate ja jalgratturite ohutus ning mugavus ei ole piisavalt tagatud ning sellesse tuleks rohkem panustada.

«Teede korrashoiule nähakse ette suurusjärgus sama summa, mis see on olnud viimased 5-6 aastat. Pole vaja teha kulukaid läbimurdeid – teeme parem korda inimeste kodutänavad, laste kooliteed ja need teed ja tänavad, mida mööda tallinlased igapäevaselt liiguvad tööle ja koju,» rääkis Kaljulaid ja lisas, et see on üks olulisemaid muutusi, mida ellu viia soovitakse, eeldusel, et sotsidel õnnestub osaleda järgmiste valimiste järgselt Tallinna koalitsioonivalitsuse töös.