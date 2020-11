Pärnu haigla tõstab valmisolekuastet

Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula ütles Postimehele, et haigla võimekus peab tõusma, et olla valmis 43 koroonahaige ravimiseks, samas aga peab jääma suutlikkus kümne muu nakkushaige raviks. Lisaks peab haigla suutma osutada III astme intensiivravi kokku kolmel voodil ning võimalusel isoleerima ka haigeid – see tähendab EMO isolaatorvoodile isaks veel nelja voodit.

«See on võimalik vaid praeguste teiste erialade voodite arvelt, mis tähendab plaanilise töö vähendamist enamikus haigla raviosakondades ning voodite ümberprofileerimist,» nentis Vahula.

Valmisolekutase A3 ei tähenda plaanilise ravi lõpetamist täismahus – seda vaid vähendatakse sõltuvalt erialast ja vastavalt vajadusele. «Haigla üleminekul valmisolekutasemele A4 vähendatakse plaanilise ravi mahtu veelgi,» ütles Vahula.

Haiglad langetavad plaanilise ravi mahtu vastavalt terviseameti korraldusele, mis räägitakse läbi haiglate hädaolukorra meditsiinistaapidega ning kinnitatakse vastavalt iga haigla nn eskaleerimisplaaniga.

Pärnu haigla on seni vähendanud 50 protsendi võrra mittekõrgtehnoloogilise plaanilise statsionaarse ravi mahtu – see tähendab sisehaiguste erialasid ja taastusravi. Samas ei ole piiratud kõrgtehnoloogilise plaanilise statsionaarse ravi mahtu ehk kirurgilisi erialasid ja invasiivset kardioloogiat.

«Olukorra eskaleerudes oleme sunnitud lõpetama mittekõrgtehnoloogilise plaanilise statsionaarse ravi ning vähendama ka kõrgtehnoloogilise plaanilise statsionaarse ravi mahtu 50 protsendini, et tagada erakorralise statsionaarse arstiabi osutamise,» selgitas Vahula.

Haigla ei ole ambulatoorse eriarstiabi mahtu oluliselt vähendanud, kuid olukorra eskaleerudes võib tekkida vajadus ambulatoorse kaugtöö mahtu suurendada, et tagada patsientide hajutatus ning vähendada inimestevahelisi kontakte. «Tuleb siiski mõista, et kaugvastuvõtt ei saa kunagi täielikult asendada arsti ja patsiendi vahetut kontakti, eriti kirurgilistel erialadel,» rääkis Vahula.

Kuidas igaüks aidata saaks?

Vahula toonitas, et haigla esmane kohustus on tagada oma teeninduspiirkonna inimestele tervishoiuteenuste toimepidavus, mis on suur väljakutse ka ilma koroonata. «Teisi haiglaid saame praeguse pandeemia tingimustes toetada omavahelise koostööga, vajadusel ka teiste piirkondade haigete ravimisega, mida olemegi juba teinud – üks haige on meile suunatud Saaremaalt, üks haige Tallinnast,» lausus Vahula.

Peale koroonaviiruse on teisigi haiguseid, mille tõttu on haiglatööst eemal mitu võtmeisikut ning juhtivspetsialisti. «Seega on selle kriisiga toimetuleku võtmekoht haigla töötajate võimalikult tervena püsimine, seepärast palume ka patsientide ja külastajate tuge,» rääkis Vahula ja lisas, et sõltumata sellest, mida keegi arvab maski kandmise vajalikkusest või koroonaviiruse olemasolust, palub haigla lihtsalt solidaarsusest ning austusest meditsiinitöötajate vastu haiglas ikka maski kanda, hoida distantsi ja puhastada käsi.