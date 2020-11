Pildid ⟩ Tallinna Stockmanni ristmiku juurde võib kerkida uus hoone

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita Tartu maantee 29, 29e ja 31 kinnistud ja ehitada sinna kuni kaheksakorruseline ärihoone. Hoone eskiisi on koostanud arhitektuuribüroo Künnapuu & Padrik.

Väljavõte detailplaneeringu algatamise seletuskirjast

Sõites Tartu maanteed mööda Tallinna City poole on tekitatud omapärane värav, mille ühel pool vasakul paikneb Stalini aegse elamu klassitsistlik torn ja paremal pool käesoleva detailplaneeringuga pakutud sambakujuline uus torn. Tallinna külaline läbiks justkui ajavärava enne jõudmist kesklinna.

Peale uue mahu ehitamist saaks Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmiku ümbrus valmis. Kõik neli nurka omavad siis iseloomu, vormi ja jõudu. Uus arhitektuurne kompositsioon Pronksi tänava ja Tartu maantee nurgal kujutab endast tervikut, kus on esindatud nii meesenergia kui ka naisenergia. Vertikaalne sammas on mees, siinusena lainetav horisontaal aga naine. Suur kaarjas ekraan seob kõik üheks tervikuks. Kui ansambli ristmikupoolne külg on üsna plastilise vormiga, siis tagakülg on hoopis teistsuguse rangema geomeetriaga.

Ansambel koosneb kahest põhimahust. Pronksi tn 19 ja Tartu mnt kruntide vahel paikneb kitsas ja dramaatiline sisetänav, mis sakilise dünaamikaga kulgeb krundi sügaviku poole ja siis pöördub paremale, et ühineda kaugemal paikneva siseväljakuga. Sisetänaval paiknevad sissepääsud büroodesse, poodidesse ja baaridesse. Vaadates üles näeb tänaval kõndija vertikaalset sammast, galerii sildu ja tähistaevast. Sisetänav on huvitavalt valgustatud ja rikastatud ronitaimede ja konteinerhaljastusega. Kui siseneda ekraanitaguselt sisetänavalt Pronksi tänava hoonesse satub külastaja huvitavasse ümarasse, väga vertikaalsesse siseruumi. See on hoone fuajee koos liftide ümarate treppide ja rõdudega. Hoones paiknevad erinevate suuruste ja siseruumidega kontorid.

Sõites liftidega üles 12. ja 13. korrusele satub külastaja vaaterestorani, millel on ka katuseterrass. Restoran on ligipääsetav ka siseruumidest ja Tartu mnt 29/31 kruntide hoonest. Selle hoone südamikus on ovaalse õhuruumiga hall saiakujulise katuseaknaga. Hoone sobiks hästi muusikamaailma kuuluvatele asutustele. Mõlemas hoones asuvad universaalsed bürooruumi, suurepäraste vaadetega linnale ja merele. Mõlemal mahul on huvitavad siseruumid ja haljastatud katuseterrassid. Kogu ansambli keldris paikneb kahel korrusel autoparkla. Seda saaksid mõlemad krundiomanikud kasutada eraldi, kuid see on ka ühendatav ühiseks suureks parkimismajaks.

Pronksi 19 asuv olemasolev hoone lammutatakse ja ehitatakse üles samadel vormilistel motiividel. Ansambli välisviimistlus on ühtlane klaasfassaadidele trükitud valge, erineva tihedusega rastermuster. Üksikud umbsed kujundid on kaetud eredate värvidega ja üksikud kujundid on ilma rastrita klaasfassaadid. Hoonete ümbrus, sisetänav, sammastetagune ala kaetakse tänavasillutisega ning haljastusega.