Pildid ⟩ Maskikandmise vastased kogunesid meeleavaldusele

«Meeleavalduse eesmärgiks on näidata avalikku erimeelsust, mis on suunatud Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele, mis omakorda kohustab maskide kandmist. Me pole orjad ja me ei pea orjad olema. Me kõik oleme vabad inimesed ja elame vabal maal. Usun, et valitsuse otsus maske kanda on äärmiselt kohatu ja rikub inimõigusi,» seisab sellel nädalal sotsiaalmeedias levima hakanud üleskutses.

Politsei väljastatud loas on osalevate inimeste arvuks märgitud kuni 100 inimest.

Terviseamet nentis meeleavaldust komenteerides, et meeleavaldused on Eestis küll teretulnud, ent amet loodab inimeste südametunnistusele ja mõistlikkusele. «Kindlasti need inimesed oma tegevuses eetilist konflikti ei näe. Meil on vaba riik, inimestel on õigus oma meelsust avaldada. Meie lähtume ikkagi reaalsusest ja et tegemist on viiruse epideemilise levikuga,» kommenteeris ameti meedianõunik Eike Kingsepp.