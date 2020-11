Fotod ⟩ Kaitseminister Luik kohtus USA õhuväe eriüksusega

«Mul on hea meel näha, et Eesti ja USA erioperaatorite vaheline koostöö on niivõrd pikaajaline ja tihe. USA eriväelaste püsiv kohalolek Eestis on tugev näide USA pühendumusest ja valmisolekust NATO-t ja Eestit kaitsta ning meie headest kahepoolsetest suhetest,» ütles Luik, kelle sõnul on oluline, et hetkel Eestis viibiva üksuse näol on tegemist strateegilise taseme võimega, mis on otseselt spetsialiseerunud USA Euroopa väejuhatuse alluvuses toimuvatele operatsioonidele.