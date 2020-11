Välisministeerium toetab Valgevene üliõpilasi ja vabaühendusi 70 000 euroga

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul ei ole olukord Valgevenes lahendust saanud ning jätkuv toetus on oluline. «Haridus on üks valdkondi, mis on Eesti Valgevene suunalises arengukoostöös olulisel kohal olnud. On äärmiselt kahetsusväärne, et poliitiliste vaadete tõttu on ligipääs haridusele piiratud. Euroopa Humanitaarülikoolis saavad õppida ka need Valgevene tudengid, kes oma poliitiliste vaadete tõttu Valgevenes õppida ei saa. Ka on äärmiselt oluline tagada, et vabaühendustes tegutsevatel inimestel oleks ligipääs juriidilisele kaitsele, arstiabile, infole ning kommunikatsioonivahenditele,» ütles Reinsalu.