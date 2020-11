Poola peaminister ähvardas Merkelit EL-i eelarve vetoga

«Ma ütlesin kantslerile, et Poola eeldab töö jätkamist lahenduse leidmise nimel nii vara, kui võimalik,» kirjutas peaminister Facebookis.

«Ma kordasin ka meie valmidust panna uuele eelarvele veto, kui me ei leia lahendust, mis on hea EL-ile kui tervikule, mitte kõigest mõnele selle liikmele.»

Saksamaa on hetkel EL-i eesistujariik.

Pärast kohtumist liikmesriikide suursaadikutega Brüsselis reedel ütles üks EL-i diplomaat, et olukord on jätkuvalt keeruline. Saksa EL-i presidentuur märkis, et Poola ja Ungariga pole kõnelustel saavutatud mingeid edusamme.