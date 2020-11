Galerii ja video ⟩ Niguliste muuseum avab täna jõuluhooaja

Juba viiendat aastat ehib jõulupuu dekoratsioonifirma Shishi. Esimese advendi puhul süüdatakse ehitud jõulupuul tuled ning külastajad on oodatud muuseumisse alates kella 12.45. Kell 13, 15 ja 16 toimuvad orelimuusika pooltunnid.

Niguliste muuseum ootab kõiki osa saama publikuprogrammidest ja terve advendiaja toimuvatest orelikontsertidest. Praegu on Nigulistes avatud suurejooneline näitus «Christian Ackermann. Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas», mis tutvustab Eesti barokiajastu skandaalseima ja võimekaima kujuri elu ja loomingut. Jõuluaegsed eriekskursioonid on sel korral pühendatud Christian Ackermannile ja barokiajastu kunstile.

Kahel advendikuu pühapäeval, 6. ja 13. detsembril saab kahes kõrvuti asetsevas Tallinna vanalinna muuseumis end mõnusalt pühade lainele häälestada. Niguliste muuseumis toimuvatele orelimuusika kontsertidele järgnevad jõuluehete töötoad Adamson-Ericu muuseumi kunstikeldris. Lisaks on jõuluehete töötoad Niguliste muuseumis 5. ja 12. detsembril.

Seoses epidemioloogilise olukorraga ning valitsuse ja terviseameti soovitustega palub Eesti Kunstimuuseum külastajatel hoida distantsi, kanda maski ja jälgida külastaja meelespead. Eesti Kunstimuuseumi filiaalides on tagatud võimalus hoida ohutut vahemaad, liikuda saalides hajutatult ning kontaktid on viidud miinimumini. Muuseum on kasutusele v