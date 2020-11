Räägime asjast ⟩ Mart Helme: kas nädala, kuu või aasta pärast, aga selle valitsuse ajal abielureferendum igal juhul tuleb

«Kaks asja sai selgeks: abielureferendumi vastased on üheselt demokraatia ja rahvavõimu vastased. See retoorika, mis neilt tuleb, see on nii võlts ja inimeste otsustusõiguse vaenulik. Ja muidugi see, et sellist juttu ajavad osad inimesed, kes kuuluvad Isamaasse, on ka omajagu tõsine asi,» ütles EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme.