ERM ootab inimestelt lugusid jõulukuuse ehtimisest

«Jõulukuusk on jõulutunde keskpunktis, olgu see kodus, linnaväljakul või töökohas. Jõulukuusk ei jäta kedagi ükskõikseks, sellest ei kõnnita niisama mööda. Ikka hinnatakse pilguga kuuse käharust, jäädakse silmitsema ehteid ja küünlaid,» märkis ERM.

«Jõulukuuse kaunistamisele on jätnud jälje nii majanduslik olukord kui valitsev poliitiline olukord. Kuusepuul on olnud igal kümnendil oma ehtemood. Viimasel aastatel on pakutud välja aasta moevärvi ja ehtetüüpi. Eesti Rahva Muuseumi kuraator Reet Piiri on meie kodulehele koostanud uhke albumi oma looga jõuluehetest ning räägib sinna juurde jõulukuuse kaunistamisese traditsioonist läbi aastakümnete,» märkis ERM.

Ühtlasi kutsub ERM kõiki eestimaalasi jagama oma jõulukuuse ehtimise lugu. «Kui võtad välja oma kuuseehted, siis milline neist on kõige vanem ja kuidas see sinuni või su vanavanemateni jõudis? Kas on mõni kuuseehe, millega taaskohtumine toob naeratuse näole? Millega see tunne seotud on? Kui sa aga jõulupuud enam ei kaunista ning raatsid oma vanast jõuluehtest loobuda, siis võta ühendust Eesti Rahva Muuseumiga. Meie kogudesse mahub veel erilisi jõulukaunistusi,» kutsub ERM üles.