Reedel toimunud maskivastase meeleavalduse kohta arvasid saatejuhid, et see on tingitud väsimusest. Sellest, et normaalne elurütm on takistatud, et pankrotilaine on alles tulemas ja mask on lihtsalt sümbol, mille vastu protestida. Asi meenutab Saksamaa piirangute vastaseid meeleavaldusi. Aga meil lihtsalt ei ole veel selliseid piiranguid, mille vastu võidelda, nii et protestiti ühe selge sümboli vastu.