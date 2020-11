Kaljulaid: erinevad maailmavaated ei lähe head tehes korda

Riigipea sõnul jäi paarkümmend aastat tagasi Eesti sissetulekute tase veel arenenud riikide omast kaugele, ent paljud olid siiski valmis tegema vabatahtlikku tööd. «Meil ongi olnud raha vähe, aga see ei teinud meist ühiskonda, mis ei hooli. Oleme panustanud seda, mida meil on olnud ja mis on palju kallim – aega ei saa keegi juurde teha ega juurde osta,» ütles president Kaljulaid.

See on tema sõnul olnud vabatahtliku tegevuse arengu ilusam pool, kus panustades on leitud teineteisemõistmine ja õpitud tegema koostööd ka nendega, kellega on erinev maailmavaade: «Nendel hetkedel ja oludes, kus tuleme vabatahtlikult eesmärgi saavutamiseks kokku, ei ole lähe see meile korda. Ja ei peagi minema».

Valupoolena ei suutnud riik 30 aastat tagasi pakkuda paljusid tugiteenuseid, millest oldi kuuldud, selgitas riigipea. «Inimesed asusid küll ise toimetama, ent valu seisnes selles, et puuduvaid teenuseid vajasid nad ise või keegi perest.» President Kaljulaidi sõnul on meil alati olnud ühelt pool kokku tulemise ja ilusate asjade tegemise rõõm, teisalt vajadus ja kohustus aidata neid, kellest ülejäänud ühiskond kuulda ei tahtnud.

«Nii võiksime advendiajal mõelda sellelegi, et inimesed, kes kannatavad ja neile appi minejad vajavad ülejäänud ühiskonnalt vähemalt võimalust sellest rääkida. Vaatamata sellele, et teemad on ebameeldivad, kurvad ja tihti koledadki. Kui meie ei taha sellest isegi mitte kuulda, siis mõelgem, et keegi ju elab sellist elu. See on üks sõnum, mida kogu Eesti vabatahtlik sektor kannab – meie julgeme toimetada ja teha, julgege teie vähemalt näha ja tunnustada. Isegi siis, kui on kurb, valus ja ebameeldiv,» rõhutas riigipea.

Vabatahtlik Riho Tuisk. FOTO: Kuvatõmmis videost

«Olles PÖFFil vabatahtlik, oli üks Mehhiko film «Laevake», kus 10-aastane poiss teadis, et ta sureb vähki. Mul on endal ka kaks korda vähk olnud ja olen puhtalt välja tulnud tänu arstidele. Minu meelest on kõige suurem tunnustus või positiivne emotsioon, kui saadakse aru sinu murest ja sinu panustusest,» rääkis Riho Tuisk uudistesaatele «Reporter», keda tunnustati aasta vabatahtlikuna erinevates organisatsioonides.