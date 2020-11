Läti perekonna tragöödia: 61 aastat abielu, koroonaviirus ja surm mõnetunnise vahega

Tänavu sügisel nakatus koroonaviirusega kogu perekond, teiste seas ka Aigars – sportlane, jalgrattur, inimene, keda paljud teavad Kuldigas kui jalgrattasõidu eksmaailmameistri Romans Vainšteinsi esimest treenerit.

«Kellelt? Kus? Need on küsimused, millele me ei oska vastata. Me isegi tellime toiduained koju. Tööl käin jalgsi, püüan liikuda, teen sporti,» rääkis Aigars saates.

Isa ja ema olid juba kõrges eas, pealegi oli naisel veel mitu haigust. «Esimesena haigestus ema. Tal tõusis palavik. Me ei saanud aru ja mõtlesime, et niisama. Seejärel haigestus isa. Siis otsustasime, et tuleb teha test ning saime teada, et ongi (koroonaviirus),» meenutas Aigars.

Vanemad toimetati Ventspilsisse Põhja-Kurzeme regionaalhaiglasse, kus nad paigutati ühte palatisse. Isa Ivars helistas haiglast pojale ning teatas, et tal on kõik hästi ning kiitis haigla personali.

«Küsis ainult – kas ma ikka saan siit ära sõita? Ilmselt aimas,» sõnas poeg.

Erinevalt paljudest teistest patsientidest, Aigarsi vanemad hoolduse üle ei kurtnud. «Meid sinna ei lastud. Arstide sõnul oli emal 40-kraadine palavik. Isa ütles, et ema seisund on tõepoolest halb.»

Emilija ja Ivars surid vaid mõnetunnise vahega. Surmatunnistuses on märgitud, et surma põhjustas Covid-19, Ivarsil oli lisaks ka kahepoolne kopsupõletik.

Surm ei lahutanud vanakesi isegi üheks päevaks: ema suri reede südaööl, isa laupäeva esimestel tundidel.

«See viirus on halastamatu,» nendib Aigars nukralt. Tal on raske mõista skeptikuid, kes ei usu Covid-19 ohtu: «Siis võiks öelda, et maakera on lapik. Tõepoolest, kas te tõesti ei usu? Inimesi on (koroonaviirusega) haiglas palju rohkem kui gripiga.»