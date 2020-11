Islandilt Eestisse saabujaid ei piirata ega testita

Liikumisvabaduse piirangut ei kohaldata haiguse tunnusteta inimesele, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedus, Lätis või Soomes ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhul kui inimene on teinud hiljemalt 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne või inimese Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit.