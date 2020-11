Esimesed kevadel tellitud hingamisaparaadid jõudsid haiglatesse

Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul on intensiivravi jaoks vajalikud uued hingamisaparaadid tipptasemel. «Paljude haiglate jaoks on selline kõrgtehnoloogiline ja mitme funktsionaalsusega hingamisaparaat esmakordne, varem on kasutatud vanema põlvkonna vähema funktsionaalsusega seadmeid,» ütles Peedu.