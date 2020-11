Küberväejuhatuses on hetkeseisuga 23 koroonapositiivset ajateenijat. Neist 13 on isoleeritud Filtri tee linnakus ja 10 positiivset Seli tervisekeskuses. «Positiivse koroonaproovi on andnud 1 tegevväelane, kes on koduses isolatsioonis,» ütles Postimehele nooremleitnant Hans Vega Lehepuu. Nakatanud ajateenijatele viiakse toit termokastides kontaktivabalt.

Seni on kõigil KüVJ nakatanutel olnud kerged sümptomid. «Levinumad sümptomid on maitse- ja lõhnameele kadu, lihasvalud, palavik, väsimus, köha ning nohu. Haiglaravi ei ole siiani vajanud ükski nakatunu,» selgitas nooremleitnant. Kuna üldseisund on nakatanutel hea, siis need, kellel eriala võimaldab osalevad väljaõppes edasi virtuaalsete lahenduste abil. Pakke saab saata Filtri tee pääslasse ning sealt edastatakse need ajateenijatele.