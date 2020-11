Distantsõppel gümnaasiumid võivad korraldada hajutatult konsultatsioone

Haridus- ja teadusminister Jaak Aabi sõnul on tal hea meel, et terviseamet ministeeriumi ettepanekul mõningaid erandeid lubas. Siiski meenutab ta, et piirangud on kõigi elu ja tervise kaitseks ja distantsõppele mindi kontaktide vähendamiseks. «Palume koolidel jääda vastutustundlikuks ja korraldada kontakttegevusi tõepoolest vaid neile õpilastele, kelle jaoks see on möödapääsmatult vajalik ning teha seda väikestes gruppides ja hajutatult,» lisas ta.