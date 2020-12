Paides jäid elumaja põlengus tulle kaks kassi ja küülik

Kella 14.38 paiku teatas möödakäija, et Paides Tarbja külas asuvas kortermajas on puhkenud tulekahju. Leekidesse oli mattunud esimesel korrusel asunud kolmetoalise korteri lastetuba. Tuba põles praktiliselt tühjaks ning teised kaks tuba said suitsukahjustusi, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja BNS-ile.