PÖÖRDUMINE ⟩ Meditsiinijuhid paluvad nakkuse piiramiseks kontakte vähendada

«Eesti meditsiinisüsteemis on töötajate ja haiglavoodite arv piiratud. Jätkuv Covid-19 nakatumiste kasvuga kaasnev vajadus luua täiendavaid voodikohti Covid-19 haigete raviks tähendab, et haiglate personal ja voodid tuleb muust tööst vastavas mahus vabastada,» selgitavad nad.

«Palume igaühe panust, et haiglad saaks võimalikult suures ulatuses jätkata plaanilise ravitööga. Ainult ühise pingutusega on see võimalik. Igaühe käitumine mõjutab plaanilist ravi meie kõigi perekonna- ja kogukonna liikmetele – see võib olla sinu ema, isa või naaber, kelle ravi ja elukvaliteet sinust sõltub.»