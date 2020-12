«Alguses tuleb ikka pidu ja pillerkaart piirata. Piirangute puhul rõhutaks seda, et koroonaviirus on pidude ja kokkusaamiste haigus,» selgitas Lutsar.

Teadusnõukoja liige Krista Fischer ütles Postimehele, et ka täiskasvanute hobitegevused võiks mõneks nädalaks ära jätta. See oli ka üks nõukoja soovitustest valitsusele. «Näiteks kui laulukooris on kolle, siis see võib mõjutada väga paljusid töökohti korraga ning tekitada majanduslikke tagajärgi samaaegselt paljudele,» põhjendas Fischer. Tema sõnul ei ole distantsilt laulmine mõeldamatu, kui teha seda ainult detsembris.