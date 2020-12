Teenistuskoerad Dika ja Fado saadeti pensionile

Lõuna prefektuur saatis väljateenitud pensionile poolvendadest teenistuskoerad Dika ja Fado, kes on aastate jooksul päästnud mitmete inimeste elu, kinni pidanud kurjategijaid ja avastanud hulgaliselt metsa alla peidetud salakaupa.

Mõlemad teenistuskoerad on sündinud 2010. aasta teises pooles ning saabusid politseisse 2011. aasta alguses Soomest, kui nad olid mõne kuu vanused. Tõu poolest on nii Dika kui ka Fado Saksa lambakoerad, kes on koolitatud patrull- ning jäljekoerteks.

Kuivõrd mõlema koera juhid on piirivalvurid, siis on ka nende koerte teenistuskäik kulgenud valdavalt piirialadel, kuid vastavalt vajadusele on abiks käidud ka teistes piirkondades. Dika ja Fado on kusjuures PPA kõige staažikamad teenistuskoerad, kel mõlemal täna vanust kümme aastat ning tööalaste saavutuste kõrval ette näidata ka hulk karikaid ja auhindu, mis nopitud erinevalt teenistuskoertele korraldatud kutsemeisterlikkuse- ja kuulekusvõistlustelt.

Saatse kordoni piirivalvur Ain Mangelsoo rääkis, et Fado on olnud oma töös igati professionaalne. «Kümne teenistusaasta jooksul on Fado oma rahuliku oleku ja kannatliku meelega piiriäärsetel aladel patrullides üles võtnud nii mitmegi ebaseadusliku piiriületaja jälje või tabanud salakaubavedajad. Näiteks oli kord juhus, kui ühes paarimehe ning Fadoga läksime öisel ajal piiripatrulli ning vahetult metsa astudes oli kuulda valju oksa praksatust. Pimedas metsas ei näinud me paarimehega muidugi midagi, kuid Fado vaatas ainiti heli suunas ning juhatas meid otsejoones kilesse pakitud sigaretikastide juurde. Kuigi inimesi me sealt ümbrusest tol korral ei tabanud, leidis Fado kastide vahelt ühe mobiiltelefoni, millest tol korral edasisteks uurimistoiminguteks suur abi oli. Ka jäi tänu Fado teravale ninale ja kõrvale suur hulk salakaupa ringlusesse jõudmata,» kirjeldas piirivalvur aastatetagust juhtumit kottpimedas metsas.

Teenistuskoer Fado. FOTO: Lõuna prefektuur

Saatse kordoni piirivalvuril Rivo Marranil jagub ka teise erru läinud koera Dika kohta vaid kiidusõnu. Marrani sõnul on Dika patrullkoer, kelle põhilisteks tööülesanneteks on olnud jälje ajamine, esemete ja asjade otsimine sündmuskohtadelt ning ka kurjategijate kinnipidamine. «Nende kahe viimase oskusega seoses meenub lugu Saatse kandist, kus Dika võttis üles ühe naaberriigi kodaniku jälje, kes suur seljakott ühes oli ebaseaduslikult piiri ületanud. Tol korral pidas Dika Poola kokaks minna soovinud noormehe kinni ning tuuseldas ninaga tema kotist välja potid ja pannid, mis piiririkkujale tööks tarvilikud olnud,» meenutas Marran.

Teenistuskoer Dika. FOTO: Lõuna prefektuur