Eesti sai Euroopa ilmakeskuse täisliikmeks ja ligipääsu superarvutile

ECMWF on sõltumatu valitsustevaheline organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on toota kõrgekvaliteedilisi numbrilisi ilmaennustusi, mis on aluseks meteoroloogiateenistustes koostatavatele ilmaprognoosidele ja hoiatustele. Ühiselt hakatakse panustama ka ECMWF-i uuendatud kümne aastase strateegia elluviimisesse.

«Mul on hea meel näha Eestit liitumas meie tihedalt seotud ECMWF riikide grupiga ja ma olen kindel, et Eesti panus aitab oluliselt kaasa ilmateaduse arendamisele. Koostöös peitubki meie edu võti ning kõigil meil, kes me meteoroloogia kogukonda kuulume, on midagi üksteisele pakkuda ning midagi üksteiselt õppida,» kommenteeris ECMWFi direktor Dr Florence Rabier.