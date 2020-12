Verise Paruni ausamba püstitajad loobuvad katuserahast

«Otsus on tulnud meedia laimu valguses, mis on tuginenud sensatsionalismile, mitte ajaloouuringutele,» teatas selts. «Parunit on näidatud sõjardi ja kriminaalina, mitte Mongoolia vabastajana. Võtsime vastu otsuse selleks, et mitte anda alust paruni edasiseks mustamiseks meedias,» põhjendati otsust.