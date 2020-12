Neli Eesti vastsündinut on saanud tänavu oma emalt HIV

Midagi sellist pole Eestis aastaid olnud. Lääne-Tallinna keskhaigla nakkusarsti Kersti Kingi sõnul oleksid emad saanud oma laste nakatumise ära hoida.

2014 sündisid viimased kaks väikest toredat poissi ja tänaseks on nad kuueaastased. Meil oli välja töötatud hea jälgimise ja nõustamise süsteem, aga sellel aastal, 2020 selgus, et ka sellest jääb väheks. Väga oluline on, et kõik HIV diagnoosi saanud hakkaksid kohe ka antiretroviiruse ravimeid võtma. Nende emade puhul oli paraku selline olukord, et nad ei hakanud kohe ravimeid võtma. Kes on kümme aastat olnud HIV positiivne, hakkas viimasel kolmel aastal ravimeid võtma, kes oli 13 aastat HIV positiivne. See ilmselt jättis oma jälje. Vaatamata sellele, et viimasel minutil nad otsustasid ravimeid võtma hakata, jäi sellest väheks,» rääkis King.

«Kolm nendest otsustas mitte alustada õigeaegset ravi. Üks nendest patsientidest ei teinud seda viimase minutini, ta läks sünnitama ja selle hetkeni otsustas, et ta ravimeid ei võta. Neljas lugu on haruldane juhus. Meil oli 17 aastat tagasi sama olukord, kus naine rasestus ja sai nakkuse praktiliselt samal ajal. Nii et laps on pidanud oma esimesed elupäevad, nädalad olema ägedas HIV staadiumis, kui ema on ägedalt haige. Praegu jäävad sellisel juhul ravimite ja teaduse käed lühikeseks, et neid aidata. Põhisõnum on see, et ravimite võtmist tuleb alustada õigeaegselt ja neid tuleb võtta regulaarselt. Kui seda tehakse, siis siiani on see hästi toiminud,» seletas arst.