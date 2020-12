Viru vanglas tuvastati kaks uut positiivset koroonaproovi

Varasematest koroonapositiivsetest on Viru vanglas tunnistatud tervenenuks 201 vangi. Karistusaja lõppemise tõttu on vanglast välja saanud seitse inimest, kelle järele valvab terviseamet. Viru vangla vangide hulgas on aktiivseid koroonaviiruse haigusjuhte praegu 11, teenistujate seas on selliseid viis.