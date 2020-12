OTSEPILT JA BLOGI ⟩ Terviseamet räägib koroonaviiruse levikust Eestis

Moderna koroonaviiruse vaktsiinid võivad jõuda Eestisse juba jaanuaris – riigiasutused ja tervishoiusüsteem on alustanud ettevalmistusi, et käivitada vaktsineerimine niipea, kui vaktsiinid siia jõuavad.

Eesti on praeguseks ühinenud ravimitootjate AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac ja Moderna lepingutega. Euroopa Liidu ühishankes on leping ka vaktsiinitootjaga Sanofi, millega Eestil on võimalik liituda hiljem. Läbirääkimised käivad veel ka vaktsiinitootjaga Novavax.