Dontšenko sõnul registreeritakse jätkuvalt enim haigusjuhte Harjumaal ja Ida-Virumaal, samas on haigusjuhte pea igal pool, vaid Saaremaal polnud viimase 24 tunni jooksul haigusjuhte. Aktiivseid koldeid on kokku 69, neist enim on taas Harjumaal ja Ida-Virumaal.

«Jätkuvalt on nakatumiskohad pered ja töökohad ehk kohad, kus saab kokku palju inimesi. Nakatumisi on esinenud ka huviringides ja arutamisel on, kas on mõistlik jätkata täies mahus huviringide tegevust või mitte,» rääkis Dontšenko.